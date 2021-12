BORJAN NIJE JEDINI: Ljubimac 'delija' najavio odlazak? BURAN DECEMBAR U ZVEZDI

Milan Borjan zatražio je raskid ugovora sa Crvenom zvezdom. Nešto kasnije je obrazložio svoje razloge za to. Mnogi navijači spekulišu da je razlog tome navodna svađa sa trenerom Dejanom Stankovićem, ipak, Snežana Borjan šalje neke druge signale.

Navodno se radi i o neisplaćenim platama, tako je napisala na društvenim mrežama. Boli navijače i remi protiv Radnika, preko toga ne mogu da prođu, ali da situacija nije divna pokazuje i sledeći potez.

Miloš Degenek je fudbaler koji je nekoliko sezona unazad na izlaznim vratima "Marakane", tako bar tvrde mediji, a po njegovoj najnovijoj objavi na Tviteru naslućuje se da bi i on mogao da napusti klub.

Forever grateful for the chance. Loved it and I’ll always call @Alhilal_EN home 💙⚽️ keep up the fight for the championship you will be champions 💙⚽️ pic.twitter.com/BwezLEfP9e