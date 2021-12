'LJUDI, OVO NIJE NIŠTA ŠTA ĆEMO TEK DA URADIMO': Piksi održao moćan govor na dodeli 'Zlatne lopte' - Živela Srbija, živeo srpski fudbal!

Nadamo se da će se i ovoga puta ostvariti prognoze Dragana Stojkovića.

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na Svetsko prvenstvo u Kataru, a bez ikakve sumnje najzaslužniji za takav uspeh bili su Dušan Tadić i Dragan Stojković, ovogodišnji laureati FSS u izboru "Zlatna lopta".

Stojković je preuzeo reprezentaciju Srbije nakon neuspešnog baraža za odlazak na EP, obećao je da ćemo sigurno igrati u Kataru, a to je na kraju i ispunio. Golom sjajnog Aleksandra Mitrovića u 90. minutu meča protiv Portugala, "orlovi" su ostvarili veliki uspeh.

Za to je FSS nagradio Stojkovića koji se tokom obraćanja posebno zahvalio igračima, sportskom sektru FSS, stručnom štabu, medicinskom timu, novinarima i predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije.

"Zaista je velika privilegija stajati ovde, iskreno to kažem. Vidimo da je konstatacija cele nacije da je ova godina bila uspešna za fudbal, kako reprezentativno, tako i klupski. To vraća veru u fudbal. To u šta mi verujemo i moramo da budemo još bolji. Meni žena Snežana kaže da kad god držim govore da budem kratak, kažu ne vole da slušaju dugo kad pričaju, da ne bude problema kad dođem kući...", rekao je Piksi i zahvalio se i svojoj porodici, pa sve nasmejao.

"Ubiće me Snežana što sam ovoliko odužio!".

Dragan Stojković je pohvalio i projekte fudbalskih stadiona, posebno Nacionalni stadion i rekonstrukciju "Čaira", dok je na kraju u svom stilu posao poruku fudalerima.

Pa da se i ovoga puta ispune njegove prognoze...

"Drago mi je zbog momaka koji su shvatili poentu fudbalske igre, uvek sam to govorio, a to je - igrajte za narod, za svoje najbliže i čekaju da vide šta će da uradite. Ovo nije ništa, šta ćemo uraditi, samo ne smem da pričam...", rekao je Piksi i zaključio za kraj:

"Živela Srbija, živeo srpski fudbal!".