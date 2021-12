GOLMANA ARSENALA GAĐALI KOVANICAMA: On ih skupio i kući došao punih džepova!

On je u jednom Arsenalovom podkastu objasnio kako je postao ''bogatiji'' nakon gostovanja u Jorkširu.

- Nakon prvog gola počeli su s tribina da me gađaju flašicama, upaljačima i sličnim stvarima. Sve sam ih uklonio. Naredno što znam jeste da je u mom pravcu počeo da leti metalni novac. Negde pola funte, negde jedna, negdee dve. Neke sam pokupio i odložio u peškir. Kad je sudija odsvirao kraj prvog poluvremena odneo sam sve u svlačionicu i shvatio da sam skupio oko 17 funti. Pritom, neke kovanice su usput ispale, neke nisam ni pokupio, tako da bi ih bilo više - ispričao je Remzdejl.

Aaron Ramsdale on abuse from Leeds fans: “After the first [goal], there was bottles, lighters - next thing you know, money started coming! I collect £2s so I took that! I’m picking them up & put them by my towel. There was about £17 I pulled off the pitch!” [Fozcast YouTube] #afc pic.twitter.com/xyRQ1wkFBj