OVAKO SE MESI ZARAZIO? Pogledajte kako je Leo ludovao sa Antonelom tri dana pre pozitivnog testa na korona virus!

Pre samo tri dana, Argentinac je uživao sa suprugom u provodu.

Njihova pojava u jednom klubu je izazvala puno pažnje, a čuveni fudbaler i Antonela su naravno bili meta brojnih kamera, pa ni ne čudi što se veliki broj snimaka i fotografija iz provoda pojavio na društvenim mrežama.

Messi has been living his best life during the holidays 🙌



(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5