IBRAHIMOVIĆ STAO U NOVAKOVU ODBRANU: Ljude niko ne sme terati da se vakcinišu zbog posla

Teško da postoji ličnost iz sveta sporta, znana i neznana, koja dosad nije dala svoje mišljenje na temu Đokovićeve deportacije iz Melburna, jer naš as navodno nije imao svu potrebnu dokumentaciju da igra Australijan open.

Novak dobija većinsku podršku sa svih meridijana sveta, od običnih ljudi preko sportista, svojih kolega tenisera, ali i atleta iz drugih branši.

Svoj stav povodom Novakovog slučaja izneo je i fudbalski velikan i Novakov dobar prijatelj Zlatan Ibrahimović u intervjuu za francuski "Journal du Dimanche". Njega je novinar ovog lista pitao da li je vakcinisan, na šta je dobio kontra pitanje umesto odgovora.

- Zbog čega si se ti vakcinisao? - uzvratio je Šveđanin sagovorniku.

- Da zaštitim sebe i sve oko mene - odgovorio mu je novinar.

Ibrahimovićevo pitanje i odgovor francuskog novinara bili su uvertira za šire gledište na temu vakcinacije, koje je servirao švedski fudbaler, a sve povodom Novakove situacije.

- Vakcinacija iz zravstvenih razloga nije isto kao i vakcinacija da bi mogao da igraš teniski turnir. Ljudi koji se vakcinišu rade to jer veruju da je to najefikasniji način da se zaštite od bolesti. Ali svako ima svoje mišljenje. Ljude ne bi trebalo da teraju da se vakcinišu da bi mogli da obavljaju svoj posao. Ja sam se vakcinisao jer verujem da je to najbolji način da zaštitim sebe, ne zato bi mogao da igram fudbal. To su dve potpuno različite stvari - rekao je Ibrahimović i stavio tačku naovu temu, prenose mediji u njegovoj zemlji.

