NAVIJAČI HOĆE DA MU NAPRAVE SPOMENIK: Borjan blistao ne golu reprezentacije Kanade!

Kanada je na korak od sna! Još od 1986. godine pokušavaju da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a čini se da će generacija koja trenutno predvodi reprezentaciju uspeti da ode u Katar!

Pobedom nad Salvadorom (2:0), u meču koji umalo nije odigran zbog nezadovoljstva domaćih fudbalera odnosom sa Savezom, stigli su sasvim blizu Katara. Nisu i zvanično učesnici Svetskog prvenstva, ali im je neophodna još samo jedna pobeda u preostale tri utakmice kako bi se cela nacija radovala.



Kanađani nisu uspevali da slome otpor Salvadora dosta dugo, tek u 66. minutu je iskusni Atiba Hačinson pogodio za vođstvo, dok je strepnje otklonio Džonatan Dejvid u trećem minutu nadoknade.

Za to vreme, Milan Borjan je činio čuda na golu Kanade. "Izvadio" je loptu iz gola u prvom poluvremenu, dok još Kanada nije stigla do vođstva, da bi samo tridesetak sekundi pre gola Dejvida za pobedu još jednom maestralno intervenisao i doneo pobedu svom timu.

Da nije bilo njega, teško da bi Kanada odnela ceo plen iz Salvadora, pa je još jednom dokazao da je jedan od najvažnijih fudbalera ove generacije.

Sa njim na golu Kanada nije primila gol u januarsko-februarskom ciklusu, ostvarili su pobede nad Hondurasom, Kanadom i Salvadorom, sve po 2:0, dok je u čitavim kvalifikacijama dopustio samo pet pogodaka iza njegovih leđa. Tako će plasman u Kataru biti i velikim delom zbog golmana Crvene zvezde.

Navijači u Kanadi ga obožavaju, a neki su putem društvenih mreža čak poručili da bi trebalo da mu se podigne spomenik u Hamiltonu, ali da obavezno nosi sivu trenerku.

Just build the damn Milan Borjan statue in Hamilton, sweatpants and all#CanMNT