RONALDO GREŠKOM UKLJUČIO LAJV! Slučajno počeo da se snima u sauni i NIJE ZNAO KAKO DA PRESTANE?! (VIDEO)

Nakon što su kamere pred jedan od susreta snimile portugalskog fudbalera kako ljubi kostobrane dizajnirane sa svojim likom, zvezda Mančester junajteda napravila je još jedan nesmotren potez, ovoga puta znatno vidljiviji.

Naime, on je, čini se nehotice, upalio lajv na svom Instagram profilu, gde se uključio iz saune. Nije ništa govorio, samo se smeškao i pokazivao na sebe i dvorište svoje kuće u Mančesteru.

what is he doing? pic.twitter.com/fsGfl6H8x3