NEZAPAMĆEN SKANDAL: U KLUBU TUKLI MAJKU POZNATOG FUDBALERA! Branila sina, pa dobila batine! (VIDEO)

Nastavljaju da se nižu skandali fudbalera Mančester sitija.

Pep Gvardiola je nedavno pričao o tome kako svojim fudbalerima zamera samo što izlaze u noćne klubove bez njega, ali mu se nove vesti iz Engleske neće svideti. Fil Foden je uhvaćen u izlasku i nakon poraza od Totenhema, a tokom noći je upao u velike probleme. njegova majka učestvovala je u tuči!

Pomalo neobična situacija za "Gaskojna iz Stokporta", prvenstveno jer je neobično da u noćni klub povede i majku, a zatim i zbog problema koji su tamo nastali. Iako je na snimku delovalo da fil želi da izbegne incidente, ni kriv ni dužan se našao u centru skandala.

Tuča u ovom noćnom klubu počela je nekoliko sekundi nakon što je Foden pokazao želju da ode u drugu prostoriju. On nije želeo da učestvuje u raspravi, ali je nepoznati muškarac udario u glavu njegovu majku, što je bio početak fizičkog obračuna.

Uskoro je nekoliko muškaraca i žena razmenjivalo udarce na hodniku koji vodi do različitih prostorija ovog kluba, a mladi fudbaler nije mogao da zaustavi sukob.

Na snimku se dobro vide razmenjeni udarci:

Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club.



Foden attempts to leave the scene, by entering another room, but a man hits his mother just a few seconds later.



Cc @Mick_Birchall pic.twitter.com/xLxjn6HZqN