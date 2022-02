'PRIČAMO O PARTIZANU DANIMA!' Dejan Stanković najavio večiti derbi: I oni imaju teret, ovo je NAJVEĆI MEČ u poslednje dve godine!

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, najavio je predstojeći 166. večiti derbi.

Najveća utakmica srpskog fudbala igraće se u okviru 24. kola Super lige Srbije na stadionu Rajko Mitić u nedelju od 18.00 časova.

Partizan ima pet bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu.

- Svestan sam toga da ova utakmica ima veliku težinu. Bilo je već utakmica ili-ili, igrali smo kvalifikacione duele u Ligi šampiona i Ligi Evrope, ipak možda je ovo najveća utakmica u prethodne dve godine. Bez obzira na to, nećemo samo mi imati teret - rekao je Stanković okupljenim novinarima i nastavio:

- Derbi je svetinja srpskog fudbala, a ovaj je specifičan za igrače, stručni štab i navijače. Spremni smo za utakmicu koja može da okrene ovaj šampionat. Pričali smo o utakmici prethodnih dana. Ne moram sada da kažem kakva je taktika, ali derbi uvek nosi svoju priču, zareze. Ovo je specifična utakmica i uvek će biti pritiska, to se oseća, ali nismo imali veći motiv nego sada. Kao ekipa i klub smo spremni. Nisam očekivao da ćemo derbi dočekati na minus pet, mislim da to nije realna razlika. Partizan igra čvrsto tako da ćemo mi gledati da odgovorimo na isti način. Rival muči rivala blokom i iz brzih tranzicija gleda da postigne gol. Znamo da će utakmica biti tvrda i na to ne treba trošiti reči.

Partizan je u četvrtak igrao revanš meč u Ligi konferecnija protiv Sparte iz Praga.

- Nije bila ozbiljna utakmica, ali da su pretčali kilometre više od nas - jesu. Znam kako je kada se igra Evropa, ali pred derbi nema umora.

