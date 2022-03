VLAHOVIĆA ČEKA PAKAO: Srbin se vraća u Firencu, navijači neće ćutati

Kao što je poznato sjajni napadač je u zimskom prelaznom roku napustio "violu" i pojačao Juventus. Najvatrenije pristalice kluba sa stadiona "Artemio Franki" mu to nisu oprostili.

Fiorentina je na tom transferu zaradila 80 miliona, ali navijače to ne zanima. Oni imaju poruku za Dušana.

- Ceo grad se osećao kao da nas je Vlahović izdao - rekao je vođa navijača Federiko de Sinopoli i dodao:

The co-ordinator of #Fiorentina ultras explains why ‘silence isn’t really an option’ for fans when Dusan Vlahovic returns in the #Juventus jersey for tomorrow’s no doubt fiery #CoppaItalia semi-final. ‘An entire city felt betrayed.’ https://t.co/upbXjvFaPP #FiorentinaJuve