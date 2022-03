Posle navijača se javio i kontroverzni predsednik: Vlahović je otišao ZBOG NOVCA, nikad ga ne bih prodao Juveu!

Gori je kao predsednik vodio klub iz Firence od 1993. do 2001. godine.

Podsetimo, transfer Dušana Vlahovića u Juventus je podigao puno prašine. Navijači su Srbinu uputili preteće poruke, a na zvaničnim profilima kluba na društvenim mrežama nije moglo da se pročita nijedno slovo o reprezentativcu Srbije što je običaj kada igrač napušta klub.

Takođe, ni Vlahović nije želeo da posveti pažnju Fiorentini i da se, eventualno zahvali klubu u kojem je stigao do vrha evropskog fudbala.

S obzirom na to da će Vlahović u sredu (21.00) u okviru polufinala Kupa Italije prvi put igrati na stadionu Artemio Franki kao gost, već su se oglasili navijači FIorentine, koji su najavili pakao Srbinu.

Ex-Fiorentina President Vittorio Cecchi Gori explains the difference between Dusan Vlahovic and Roberto Baggio: ‘Roby didn’t want to join Juventus.’ https://t.co/nCk69fAdnB #Juve #Juventus #Vlahovic #Fiorentina #FiorentinaJuve #Baggio #CoppaItalia