VAŽNA INFORMACIJA ZA NAVIJAČE: Zvezda se oglasila nekoliko sati pre meča sa Rendžersom!

Fudbaleri Crvene zvezde od 18.45 dočekuju Rendžers u revanš meču osmine finala Lige Evrope u kom će pokušati da nadoknade minus od tri gola.

Neće biti lako, ali će crveno-beli imati "igrača više" pošto se očekuje snažna podrška sa tribina.

- S obzirom na to da je vladalo veliko interesovanje za karte, naš klub je sačuvao dovoljan kontigent ulaznica i za dan utakmice. Crvena zvezda je donela odluku da sačuva dovoljan kontigent karata pre svega za sve one koji će se iz udaljenih mesta uputiti ka Beogradu i pruži im priliku da do vrednog parčeta papira stignu i na dan meča. Svi oni koji se danas odluče da prisustvuju utakmici će moći da posete blagajne stadiona “Rajko Mitić” koje će biti otvorene do početka meča i obezbede svoje mesto za spektakl koji počinje od 18:45 - poručili su iz Zvezde.