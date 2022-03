NAVIJAČI GALATASARAJA PRIREDILI PAKAO ŠPANCIMA: Ispalili 100 raketa ispred hotela!

Navijači Galatasaraja su tačno u 3.46 napravili veliku buku ispred hotela u kome su bili smešteni Barselone. Turci su zapalili sto raketa, pa je nebo iznad hotela postalo svetlo od vatrometa.

UEL. 17.03.2022

Galatasaray - Barcelona.

In the video, Galatasaray fans with fireworks in front of the hotel with FC Barcelona players. The situation took place early this morning at 03:46 am.