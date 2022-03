ZVEZDA OPET PRVA! Kolubara brutalno pregažena na Marakani! Crveno-beli od početka meča preuzeli potpunu kontrolu utakmice

Fudbaleri Crvene zvezde u 28. kolu domaćeg prvenstva igrali su protiv Kolubare. Tim Dejana Stankovića bio je ubedljiv na današnjem meču, pred više hiljada navijača crveno-beli su slavili 3:0 (2:0).

Zvezda je od početka meča uspostavila kontrolu, imali su loptu više vremena u svom posedu. O tome koliko je tim sa Marakane bio bolji rival govori i podatak da je Kolubara uputila dva udarca ka golu Milana Borjana.

Prvu veliku šansu na meču imao je Nemanja Motika u 11. minutu kada je bivši fudbaler Bajerna šutirao preko gola. Usledio je period igre u kome se igralo isključivo pred golom Kolubare, a Zvezda je u 29. minutu došla do vođstva.

Ben se našao na pravom mestu u pravo vreme, iskoristio je ubačenu loptu Rodića nakon konfuzije u petercu i matirao Popovića. Do poluvremena je Zvezda još jednom obradovala navijače, a viđen je prelep gol Milana Rodića. Gajić je poslao sjajnu loptu do levog beka Zvezde koji je projektil plasirao u mrežu Balše Popovića.

Veliki promašaj imao je Ohi u 50. minutu, iskupio se 20 minuta kasnije kada je iskoristio dobru loptu Gajića i lošu reakciju odbrane za treći gol Zvezde.

Mladi Nikola Stanković je dobio dobru loptu u prostor, a njegov udarac završava kraj gola.

CRVENA ZVEZDA - KOLUBARA 3:0 (2:0) (Ben 29', Rodić 45', Ohi 70')

90'KRAJ MEČA

85' Gelor Kanga je napustio igru, ustupio je mesto Andriji Raduloviću, te je velikim aplauzima ispraćen na klupu.

84' Dobru loptu u prostor dobio je mladi Stanković, a njegov udarac završava kraj gola.

80' Ne srlja sada tim Dejana Stankovića, strpljivo gradi svoje šanse, ali ne uspeva aktuelni šampion da probioje bedem pred popovićevim golom, a sa trenutnim rezultatom nema Zvezda ni razloga da srlja.

75' Andrić je izlomio Erakovića, raspalio po lopti, a Milan Borjan bio je na mestu.

70' GOL! Ohi je postigao šesti gol u Superligi. Milan Gajić je proigrao Norvežanina, koji je bukvalno ušao u gol sa loptom. Loše su bili postavljeni defanzivci gostiju, a Popović je bio nemoćan.

65' Kombinovali su Ohi i Kanga, Gabonac je nezgodno šutnuo Nenada Kočovića u predelu ispod stomaka, a igrač Kolubare brzo se pridigao sa trave.

60' Izblokiran je sada udarac Nemanje Motike, samo korner za Zvezdu, sedmi do sada.

58' Gajić je oduzeo loptu, povukao napred, odlučio se da šutira - preko gola. Imao je doduše i boljih rešenja, ali se odlučio da oproba udarac koji mu nije bio naklonjen ovog puta.

54' Korner izvodi Kanga, nova uigrana akcija. Motika i kanga kombinuju, a Popović lagano dolazi do lopte nakon atraktivnog pokušaja Ivanića.

51'Lepa akcija Zvezde. Ivanić je centrirao nakon što je Kanga povukao kontru. Do lopte dolazi Motika, šutira, ali samo korner.

49' Ohi je imao odličnu priliku. Ben je dobro proigrao norveškog napadača, a lep začetak akcije delo je mladog Motike.

46' Utakmica u LJutice Bogdana je nastavljena.

Prvo poluvreme



45' AU, Kakva golčina Rodića. Gajić je poslao loptu do Rodića, a bek domaćeg tima raspalio je svom snagom po lopti za 2:0.

40' Išla je lopta Ivanića u okvir gola nakon prodora, nije bilo opasnosti po Balšu Popovića.

37' Zvezda kontroliše igru na terenu, ali ne srlja po svaku cenu ka golu rivala, oprobao se glavom i Strahinja Eraković u jednoj prilici, bio je neprecizan.

29' GOL! Ben se našao na pravom mestu u pravo vreme, iskoristio je ubačenu loptu Rodića nakon konfuzije u petercu i doneo prednost domaćem sastavu nakon gotovo pola časa igre.

27' Tumbas pokušava da proigra saigrače u Zvezdinom šesnaestercu, nedovoljno dobro da namuči defanzivce crveno-belih

25' Kombinuju Ben i Ivanić, dobro se snalaze odbrambeni igrači gostiju.

19' Lepa šansa za Zvezdu, iz izgrađene akcije. Naivno su gosti ispali, a Kanga i Ivanić su kombinovali. Drugi je na kraju bio neprecizan.

17' Dobro izveden prekid. Motika dodaje do Krstičića koji šutira tik uz stativu već savladanog Balše Popovića.

14' Sada gledamo "viktorije" pred golom Kolubare. Nema mnogo posla pred golom Popovića, ali Zvezda traži priliku da dobrim protokom lopte "otključa" šesnaesterac gostiju.

11' Dobra šansa za Motiku, Ivanić je poslao do Bena, on propustio Ohiju koji je promašio ceo fudbal, a do lopte dolazi Motika koji sa ivice šesnaesterca ima priliku da šutira - tik preko gola.

5' Mladenović je oduzeo loptu na svojoj polovini i pokrenuo kontru gostiju, ipak Eraković odlično reaguje pred svojim šesnaestercem. Lepa i obećavajuća akcija koju gosti nisu znali da realizuju.

2' Dosta agresivna igra Zvezde na startu meča, pritiskaju izabranici Dejana Stankovića na sredini terena i ne dozvoljavaju rivalu da se razigra. Pokušao je Ivanić nakon brze kontre da proigra, Uzelac dobro reaguje.

1' minut utakmica na stadionu Rajko Mitić je počela. Domaći sastav ima prvi napad.

