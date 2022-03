POLICIJA UPALA U JUVENTUS: Pod lupom istražnih organa 62 transfera! Uništeni i ugovori koje je potpisano Ronaldo?

Finansijska policija Italije u akciji "Prizma" ponovo je ušla u fudbalsku klub Juventus kako bi pročešljala knjige o poslovanju kluba. Zaplenjeni su svi papiri vezani za transfere igrača, a istražnim organima je posebno zanimljiv transfer Kristijana Ronalda.

Čini se da tu nisu čista posla. Ne radi se o krivici protugalskog fudbalera, mada će i on sigurno biti pod lupom organa, već o svesnom izbegavanju zakonskih obaveza prema državi Italiji od strane ljudi koji vode Juventus. Sumnja se da postoje čak 62 sumnjiva transfera vezana za Juventus.

Niko od fudbalera Juventusa, bivših i sadašnjih, nije pod istragom. Ali zato jesu bivši i sadašnji rukovodioci, počevši od Andree Anjelija, preko Pavela Nedveda i Fabija Paratičija, pa do Marka Đovanija Ree, Stefana Bertole i Čezara Gabasija.

The investigation into Juventus‘ potential financial fraud continues and according to La Gazzetta dello Sport, the Turin prosecutor believes the club destroyed confidential documents, including a private agreement with Cristiano Ronaldo. https://t.co/lTS3NTqAZv #Juve #Juventus