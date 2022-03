VATRA GUTALA 400 MILIONA VREDAN OBJEKAT: Goreo jedan od najskupljih stadiona na svetu! (VIDEO)

Na jednom od najskupljih stadiona na svetu, vrednog 400 miliona dolara, izbio je požar, a gusti dim iznad prelepe građevine je zabrinuo mnoge.

VIDEO: Thick smoke billowing from Empower Field at Mile High. Heavy firefighter activity. #denver #broncos @9NEWS pic.twitter.com/9yhYgmTAmc

Požar je izbio na delu stadiona koji se rekonstruiše, ali na sreću sve je završeno bez težih posledica zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca.

Scene kako gori stadion u čiju je izgradnju uloženo 400 miliona dolara su izgledale dramatično, a u vreme požara na stadionu se nalazilo stotinjak osoba.

BREAKING 🚨 Fire broke out at Empower Field at Mile High stadium in Denver, Colorado pic.twitter.com/3gRYfKi3Wh