IZGUBIO JE VID NA NEKOLIKO SATI: Otkriveni novi detalji o Abramoviču - evo gde se leči od TROVANJA

Prema izveštajima američkih medija, sumnja se da su ruski oligarh Roman Abramovič i ukrajinski mirovni pregovarači osetili simptome trovanja nakon sastanka u Kijevu ranije ovog meseca.

Dopisnik Gardijana se oglasio na društvenoj mreži Tviter sa saznanjima o zdravstvenom stanju Abramoviča. Kako tvrdi, izvor koji je dobro upućen mu je potvrdio izveštaje "WSJ/Bellingcat-a" da je Abramovič patio od simptoma trovanja.

"Roman je izgubio vid na nekoliko sati i lečen je u Turskoj", rekao je izvor.

Abramovič i najmanje dva viša člana ukrajinske delegacije razvili su i simptome koji su uključivali "crvene oči, stalno i bolno suzenje", Gardijan citira izvore koji su upoznati sa slučajem.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.