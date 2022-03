VEST DANA! UEFA razmatra da šampion Srbije dobije direktno mesto u Ligi šampiona već sledeće sezone!

UEFA razmatra da već od naredne sezone izmeni sistem kvalifikacija, a sve to verovatno zbog izbacivanja ruskih klubova, od kojih šampion ima direktno mesto u Ligi šampiona.

Kako prenosi britanski Tajms, čiji je tekst podelio britanski novinar Sem Strit, Srbija bi mogla da dobije upražnjeno mesto, ukoliko suspenzija ostane na snazi, šampion Srbije bi mogao da dobije direktno mesto u Ligi šampiona.

Naime, UEFA navodno razmatra da mesto Rusije zauzme prva sledeća ekipa na UEFA rang listi nacionalnog koeficijenta, a to mesto zauzima upravo Srbija.

Tek sada postaje uočljivo koliko je značajno bilo što su ove sezone i Zvezda i Partizan sakupili veliki broj bodova za nacionalni koeficijent, pa je naša zemlja završila na 11. mestu, tik iza Rusije. I 11. mesto donosi direktno mesto u Ligi šampiona, ali tek od sezone 2023/24.

UEFA are likely to give one extra Champions League spot to the domestic champion with the highest ranking of a country which does not have an automatic qualification place, according to @TimesSport.



(That country is currently 🇷🇸Serbia.) pic.twitter.com/ykwWUT62us