Stanković o Mihinoj borbi: Mnogo me BOLI, ali SINIŠA je borac, idem u BOLONJU što pre!

Trener Crvene zvezde veruje da će njegov kum i ovaj put pobediti

Legenda srpskog fudbala, ali i Crvene zvezde Siniša Mihajlović trenutno se ne nalazi u dobrom zdravstvenom stanju. Dejan Stanković kao bivši saigrač i kum pruža ogromnu podršku svom velikom prijatelju.

- Svi znate koliko Siniša kao čovek u mom životu predstavlja jednu ozbiljnu ličnost i figuru. O tom problemu nisam želeo da pričam, a znao sam kada se to desilo. Onda možete da zamislite da to nosiš u sebi i da te to boli. Ne mogu da nađem prave reči da se to opet dešava, a poznavajući Sinišu znam da će biti duplo jači u toj borbi nego što je bio prvi put - rekao je Dejan Stanković.

Trener Crvene zvezde planira u dogledno vreme da ode u Bolonju i vidi svog kuma.

Kao što je sam rekao “igraću u napred”, u napred će gledati da sve uradi da se ne bi došlo do ozbiljnijih posledica, kao što je to bilo prvi put. On je spreman na sve što ga očekuje. Pričali smo dosta, imali smo jaku bitnu utakmicu kada sam saznao to jutro i kada mi je rekao. Pogodilo me je jako i dosta je stresno, ali sigurno da je njegovoj familiji i najbližima mnogo gore. Samo oni znaju kroz šta je Siniša direktno prolazio, jer su bili pored njega. Sem ljubavi i poštovanja prema njemu i misli koje imam, to je jedino što mogu da mu pošaljem. Gledaću da što pre da odem do Bolonje da ga vidim. Šaljem mu puno ljubavi i mnogo podrške - zaključio je Stanković.