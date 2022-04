UBEDLJIVA POBEDA CRVENO-BELIH: Strelci Katai, Ben (2) i Ivanić, GOSTI sa igračem manje od 54. minuta

Fudbaleri Crvene zvezde na svom stadionu savladali su TSC-a iz Bačke Topole sa 4:0 u okviru četvtrfinala Kupa Srbije, takmičenju u kome naš najtrofejniji klub brani trofej.

Tok utakmice:

Drgo poluvreme



80. minut - GOOOL - Ben - crveno-beli koriste brojčanu nadmoćnost i Ben je nezaustavljiv, a pritom i precizan za novi pogodak - 4:0



74. minut - GOOOL - Ivanić - posle povratne lopte Bena, Ivanić sa oko dvadesetak metara uspeva jakim i preciznim udarcem da zarese mrežu - 3:0

61. minut - Sudija Lukić gubi kontrolu, pokazao još jedan crveni karton nekome sa klupe TSC-a, najverovatnije rezervnom golmanu Filipoviću, gosti besni na glavnog arbitra!



56. minut - GOOOL - Ben iz penala, siguran realizator sa bele tačke - 2:0

54. minut - penal za Zvezdu i isključenje Đakovca, koji je načinio prekršaj nad Milanom Pavkovom.

49. minut - opasan napad gostiju, Stanojlović i Vukić nisu bili prisebni u odsudnim trenucima

46. minut - počelo je drugo poluvreme, dve izmene u domaćem timu: pavkov umesto Ohija, a Ben je zamenio Sanoga

Prvo poluvreme

Završeno prvo poluvreme, odnos u šutevima: Crvena zvezda 3 (1) - TSC 2 (0). Sudija Lukić pokazao čak pet žutih kartona, opomenuta i obojica trenera.

44. minut - Pokušaj fudbalera TSC-a Petrovića iz velike udaljenosti, ali daleko od Zvezdinog gola.

37. minut - prvi korner za goste, koji pokušavaju da napdnu, ali još uvek su bez prave šanse da ugroze Borjana!



30. minut - navijači Crvene zvezde na severnoj tribini istakli transparente podrške klupskoj legendi Siniši Mihajloviću, koji se ponovo bori sa t4eškom i opakom bolešću

29. minut - žuti kartoni Kataiju i Petroviću posle koškanja, javno opomenut zbog protesta i trener Crvene zvezde Dejan Stanković!

24. minut - Umalo mat u dva poteza, golman Borjan je sjajno izveo prekid i poslao dugu loptu do Kataija, koji je pokušao lob udarcem da zatrese mrežu, ali ovaj put nije bio precizan.

15. minut - Sanogo bespotrebno petljao sa loptom, ali Stanojev to nije umeo da iskoristi.

8. minut - Kanga ne može da nastavi meč nakon što je fauliran od Bočkaja, menja ga Krstičić



6. minut - GOOOL - Katai iz penala, izuzetno preciznim udarcem u levi ugao gostujućeg gola. Prekršaj za najstrožu kaznu skrivio Tomanović, koji je neoprezno oborio Ohikja nakon prodora Gajića - 1:0



3. minut - trener gostiju Žarko Lazetić dobvija žuti karton, jer smatra da je sudija Lukić trebalo da svira faul u napadu crveno-belih

1. minut - počela je utakmica na našem najvećem stadionu

CRVENA ZVEZDA - TSC 4:0 (1:0)

Stadion: "Rajko Mitić" Gledalaca: Sudija: Lazar Lukić. Strelci: 1:0 Katai (6. iz penala), 2:0 Ben (56. iz penala), 3:0 Ivanić (74). 4:0 Ben (80)

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Gajić, Eraković, Dragović, Rodić - Sanogo, Kanga - Srnić, Ivanić, Katai - Ohi. Trener: Dejan Stanković.

TSC (3-5-2): Jorgić - Stojković, Varga, Petrović - Đakovac, Tomanović, Stanojev, Banjac, Stanojlović - Vukić, Bočkaj. Trener: Žarko Lazetić.

Fudbaleri Crvene zvezde na svom stadionu od 18 časova i 30 minuta dočekuju ekipu TSC-a iz Bačke Topole u okviru četvtrfinala Kupa Srbije, gde crveno-beli i brane trofej osvojen prošle godine.

Zvezda je apsolutni favorit pred ovu utakmicu, makar prema kladionicama, a i ulazi u meč posle sjajne serije od četiri pobede. Redom su padali Metalac, Rendžers, Kolubara, dok je Radnički iz Niša dobio i "petardu" na Čairu pre samo četiri dana.



Pre toga, na Marakani je viđena prava drama, kada je Crvena zvezda tek posle penala izbacila niški Radnički iz Kupa Srbije.

S druge strane, TSC je nanizao nekoliko sjajnih rezultata, čak šest mečeva su bili bez poraza, pre nego što su stigli na megdan Partizanu u prvenstvu, kada su ih crno-beli rutinski dobili sa 2:0.

Ove sezone su Zvezda i TSC odigrali već dva meča, u oba je slavila Zvezda, na Marakani je bilo 3:1, dok je u Bačkoj Topoli bilo dosta neizvesnije, TSC je vodio dva puta, ali ja Zvezda uspela da se povrati i preokrene, te da dođe do pobede.

Trener crveno-belih Dejan Stanković, izneo je svoja očekivanja pred četvrtfinalni meč Kupa Srbije.

- TSC želi da igra fudbal, a trener Lazetić forsira svoj stil gde god da radi. Svaka njegova ekipa ima identitet i tako će biti i sutra. Jedna utakmica se igra, "nokaut" faza i svašta može da bude. Ne želimo kiks, već da dođemo do zacrtanog cilja u svakom takmičenju. Posle današnjeg treninga ćemo još dodatno utvrditi neke detalje oko toga da li ćemo na teren izaći sa dva špica ili ne, ali sutra nas očekuje novo finale. Što se zdravstvenog biltena tiče, Borjan i Ivanić su dobro, obojica su odmarali, a jedini na koga ne mogu da računam je Pićini. On je počeo da trenira sa nama i očekujem ga brzo u pogonu - poručio je Stanković.

Trener TSC-a Žarko Lazetić je naglasio da Zvezda ima igrače koji se tokom utakmice lako prilagođavaju protivniku i lako menjaju formacije i način igre.

- Svestan sam da će nam biti izuzetno teško da ugrozimo Zvezdu, ozbiljan su protivnik sa individualcima koji u svakom trenutku mogu da reše meč, ali nećemo se predati unapred. Uz dobar pristup kakav imamo na treninzima i kakav smo imali na utakmicama koje sam sa klubom do sada odigrao pokušaćemo da dođemo do našeg cilja, a to su dobra igra i dobar rezultat - rekao je Lazetić.

