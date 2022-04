MITROVIĆU SE SMEŠI LASKAVO PRIZNANJE: Aleksandar u izboru za igrača godine Čempionšipa

Srpski fudbaler koji nosi dres Fulama apsolutni je rekorder ovog takmičenja - do sada je postigao 38 golova, ali nema sumnje da će golgeterski niz nastaviti i u narednom periodu.

Pored njega, u užem izboru se našao njegov saigrač Hari Vilson i napadač Bornmuta Dominik Solanke.

Laskavo prizanje se Srbinu itekako smeši, a da li će mu i pripasti ostaje da vidimo 24. aprila.

.@FulhamFC's super Serbian and summer recruit, along with @afcbournemouth's leading marksman, have all been shortlisted for the #SkyBetChampionship Player of the Season!#EFL | #EFLAwards pic.twitter.com/2oiOZguLwU