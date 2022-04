ENGLESKA SE KLANJA SRBINU: Aleksandar Mitrović maestralno uveo Fulam u Premijer ligu!

Na utakmici u kome je sa Fulamom "jurio" pobedu protiv Prestona koja bi za njega i klub za koji nastupa značila plasman u englesku Premijer ligu, srpski as je zablistao - dao je dva gola u pobedi od 3:0 za povratak u elitu.

Nakon samo devet minuta igre, oduševio je publiku na "Krejven kotidžu" jer je dodavanje Brajana s levog krila iskoristio da pretrči direktnog čuvara, obiđe ga i iskosa s leve strane golom donese 1:0 Fulamu.

Nije prošlo dugo, domaći navijači su slavili i gol Karvalja, posle spretne reakcije u 34. minutu, a onda je Srbin opet stupio na scenu.

U sjajnoj akciji Fulama u 41. minutu, odigrao je Aleksandar Mitrović "dupli pas" sa Vilsonom, da bi potom primio loptu na rubu šesnaesterca i po drugi put na ovom meču matirao golmana Prestona, Iversena.

Mitrović je zamenjen u 77. minutu, a njegov tim je potom sačuvao stečenu prednost i plasirao se u Premijer ligu.

Reakcije Engleza na bravure srpskog golgetera

Imajući u vidu da je na svom 40. meču u Čempionšipu Aleksandar Mitrović već do poluvremena dogurao čak do 40 golova, reakcija engleskih ljubitelja fudbala, ali i tamošnjih novinara je bilo na pretek.

Naravno, sve su bile u vidu većih ili manjih hvalospeva.

Mitrovic this season… incredible. Think that record will stand for a long time 👏🏼