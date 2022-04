Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Spada/LaPresse via AP | |

ALEGRI U SUKOBU SA NOVINARIMA ZBOG VLAHOVIĆA: Ne zasmejavajte me, molim vas

Italijanski mediji nemilosrdni su prema Vlahoviću, a ni pobeda 2:0 nad Fiorentinom nije ga poštedela kritika - nije postigao gol, iako ih već ima šest na svom kontu, to nije dovoljno.

Šef struke Juventusa Masmilijano Alegri stoga ustaje u odbranu srpskog reprezentativca.

- Zasmejavate me. Jedan dan pišete jedno, posle tri dana nešto sasvim drugo - rekao je Alegri posle pobede nad Violom i dodao:

- Vlahović naporno radi. Stigao je ovde pre tri meseca i fizički je u padu. Nije on navikao da igra na svaka tri dana, a na početku davao je sve od sebe, trošio je mnogo energije. Mora da bude mirniji. On je mlad fudbaler, kome nedostaje iskustvo. Mora da nađe mentalni balans. Biće mu potrebne godine da dosegne do pravog nivoa zrelosti - zaključak je Alegrija.

