PLAVCI OSTAJU BEZ STUBA ODBRANE! Tuhel: Ridiger odlazi iz Čelsija na kraju sezone

Trener Čelsija Tomas Tuhel rekao je da ga je fudbaler Antonio Ridiger obavestio da će na kraju sezone napustiti klub, pošto nije uspeo da se dogovori sa upravom o novom ugovoru

Ridigeru je ponudjen novi ugovor uz nedeljnu platu od više od 200.000 funti, što bi ga učinilo naplaćenijim odbramenim igračem u istoriji kluba, ali dogovor nije postignut pošto je jedan od problema bio i naknada za agenta, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Obavestio me je pre nekoliko dana, u privatnom razgovoru", rekao je Tuhel za Skaj.

Nemački trener se nadao da će zadržati 29-godišnjeg igrača, za koga se spekuliše da će preći u Real Madrid. Čelsi je u teškoj situaciji pošto je njegov vlasnik Roman Abramovič pod sankcijama, zamrznuta mu je imovina u Velikoj Britaniji i mora da proda klub zbog navodnih veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Sve smo dali, došli smo u situaciju da ne možemo više da se borimo zbog sankcija i sada će Toni otići. Naše ruke su vezane. Ne znam kakav bi ishod bio da nema tih sankcija. To je njegova odluka. Nije dobra za nas, ali to ne shvatamo lično. On je za nas ključan igrač i to će ostati", naveo je Tuhel.

"Mnogo će nam nedostajati. On ohrabruje ljude, njega se ljudi i pomalo plaše. Igra 55 utakmica u sezoni po 90 minuta na izvanrednom nivou. Bio je vrhunski defanzivac, a za ovih godinu i po dana saradnje, mogu samo da ga poštujem", dodao je nemački trener.

Takođe, na kraju sezone ističe ugovor i beku Andreasu Kristensenu i napustiće Stamford Bridž kao slobodan igrač.

