'KUNEM SE U DECU I MRTVU MAJKU!' Pogledajte najčudnije obraćanje Nenada Lalatovića! Fudbaler ga napucao loptom nakon ovoga! (VIDEO)

Nenad Lalatović, trener Radničkog iz Kragujevca, imao je zanimljivu izjavu pred kamerama uoči utakmice protiv Novog Pazara.

Dve ekipe igraju u Novom Pazaru utakmicu četvrtog kola plej-auta Super lige Srbije, a pre početka utakmice, Lalatović je imao zanimljivu izjavu za televiziju "Arena sport".

On je u jednom trenutku izvadio telefon iz džepa i potom sa njega pokazao naslov iz jednih novina kameri.

Lalatovic se kune u decu i mrtvu majku! Nisam to rekao! Sprema mi se linč! pic.twitter.com/iTWHoZ6RvF — Nenadana (@Nenad49186605) 30. април 2022.

- Izvinjavam se što moram danas da kažem pred utakmicu. Mene je to povredilo. Ja sam to uzeo da svi pročitaju u Srbiji, izašlo je u Pazarskim novinama samo. Skandal "Lalatović nazvao igrače Pazara Turcima", to je izašlo ovde, u dogovoru da su rekli igrači Kolubare. To su oni rekli njima, igračima i upravi. Ja se kunem u svoje troje dece da nikad nisam nazvao Pazarce Turcima. Čija je igra i čija izmišljotina, da bih ja danas ovde bio linčovan, da bi se sav teret srušio na mene. Gde će doći dosta njihovih navijača, gde će biti puna tribina, gde je besplatan ulaz. Dolazi izjava napisana samo u njihovim novinama, "skandal Lalatović nazvao igrače Turcima" - rekao je Lalatović.

Trener Kragujevčana je poručio da je to želeo da kaže da bi svi znali šta mu se sprema na teškom gostovanju.

- Ja znam jer me poštuju i vole, ja sam zaslužio, ali članovi uprave Pazara, Kolubare koji su preneli igračima. Danas je izašlo u novinama. Danas će doći pun stadion, meni je rečeno da će iza mene biti 20 huligana koji će me vređati i koji su rekli da ću biti isključen u 10. minutu. Izvinjavam se, moram da kažem. Sad kažem pred utakmicu, imam inofrmacije šta će mi biti. Ja se ne bojim, ja uzimam odgovornost. Nisam to rekao, mogu se zakleti u decu u mrtvu majku. Mora Srbija znati šta se meni sprema da bi me sklonili iz srpskog fudbala. Jer radim dobro posao? Jer sam uzeo 16 bodova u 11 utakmica? Što pokušavam da ostavim Radnički u ligi. Želim da se zna šta se meni sprema, kavko vređanje, kavko ponižavanje zbog izjave koji sam rekao. Ovo je gnusna laž, ja se kunem u decu i majku da nisam rekao. Ja volim Novi Pazar i sve Pazarce - zaključio je Nenad Lalatović pre početka utakmice.