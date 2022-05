TUŽNE VESTI POGODILE REGION: Preminuo Ivica Osim! Legendarni as otišao u večnost

Legenda Jugoslovenskog fudbala, Ivica Osim, preminuo je danas.

Osim je preminuo u 81. godini u Gracu gde je živeo.

- Osima je smrt zatekla jutros u 10 časova u Gracu, gde je živeo poslednjih nekoliko godina - naveo je ovaj portal.

U bogatoj trenerskoj karijeri, Ivica Osim je, između ostalog predvodio i reprezentaciju Jugoslavije u periodu od 1986. do 1992, da bi od 1991. do 1992. godine uporedo vodio i Partizan.

One and only Ivica Osim 💙🤍@fkzeljeznicar #InMemoriam



Photo©️Stewart Kendall pic.twitter.com/h8NHbM2Cri