UEFA IZBACILA RUSE I ZA NAREDNU SEZONU: Reprezentacija i klubovi pod sankcijama najmanje do 2023. godine

Reprezentacija Rusije neće učestvovati u Ligi nacija, već će se računati da je zauzela poslednje mesto u Ligi B.

Klubovi neće moći da igraju u evropskim takmičenjima, a ova odluka se odnosi i na muške i na ženske ekipe. Takođe, pod sankcijama su sve mlađe selekcije Rusije, kao i futsal reprezentacija.

UEFA je još odbila i kandidaturu Rusije za domaćinstvo šampionata Evrope u fudbalu 2028. i 2032. godine.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.



This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.