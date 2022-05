DELIRIJUM U LONDONU: Mitra NOSILI saigrači - Fulam je šampion, MITROGOL je HEROJ! (VIDEO)

Nakon utakmice usledila je velika proslava igrača i navijača a naravno u centru pažnje bio je srpski golgeter Aleksandar Mitrović koji je oborio rekord svih vremena.



Mitrović je postigao je dva gola za Fulam u pobedi protiv Lutona 7:0!

Fulham fans stormed the pitch after winning the Championship, their first title in 21 years 😳 (via @footballdaily ) pic.twitter.com/r5n9TauIV9

To su bili njegovi 42. i 43. gol u sezoni čime je postavio rekord svih vremena u Čempionšipu, a koji je držao Gaj Vitingem, fudbaler Portsmuta iz sezone 1992/93 sa 42 gola.

3 - Three of the five biggest margins of victory in English league football this season have come courtesy of Championship champions Fulham (7-0 v Blackburn, 7-0 v Reading and 7-0 v Luton). Heaven. pic.twitter.com/NN9Qc3Is2m