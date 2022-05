TRENER LUKE MILIVOJEVIĆA SE OBRAČUNAO SA NAVIJAČEM: Uneo mu se u lice, pokazivao SREDNJI PRST, vređao ga, pa dobio batine! (VIDEO)

Naime, menadžer Kristal Palasa Patrik Vijera suočava se sa istragom Saveza zbog toga što je u četvrtak veče šutnuo jednog navijača Evertona.

Išutirani navijač provocirao je trenera Luke Milivojevića, pokazivao mu je srednji prst, vređao ga i to sve vreme snimao. Vijera, inače poznat po "kratkom fitilju" burno je reagovao i sada se nalazi u problemu.

Pogledajte taj trenutak:

Patrick Viera and a Everton fan after the game🤣 pic.twitter.com/zaxRGfe0YE