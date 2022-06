PUČE BRAK POSLE 11 GODINA! Nakon navoda o PREVARI, Šakira i Pike potvrdili da se RAZVODE!

Prema pisanju "El Periodica", Pike je Šakiru prevario s 20-godišnjom plavušom koja studira i radi kao hostesa u Barseloni. Pevačica ih je navodno uhvatila u krevetu, nakon čega se Pike odselio iz njihovog zajedničkog stana. Ime devojke još uvek nije otkriveno, a novinari pomenutog stranog medija tvrde kako znaju sve o njoj.

Ovu informaciju zvanično su potvrdili pevačica i fudbaler.

Shakira confirms she's splitting from Barcelona star Gerard Pique after 11 years together and two kids after 'cheating' claims https://t.co/6urhpYKX8u pic.twitter.com/uMu1FUByDZ