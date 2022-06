ORLOVI NASTAVLJAJU BORBU U LIGI NACIJA! Piksi pred Sloveniju: Jedino pobeda donosi spokoj

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja borbu u Ligi nacija.

Sledeći portivnik izabranicima selektora Stojkovića je reprezentacija Slovenije.

Taj meč je na programu 5. juna.

"Iskoristili smo vreme da izanaliziramo sve što se desilo i ono što treba da se desi. Sigurno da je bilo neke manje dobrih i dobrih stvari, bez obzira što je rezultat bio negativan. Ostajemo pri stavu da budemo pozitivni. To je model viđen u drugom poluvremenu protiv Norveške koje je proteklo u dominaciji, izostao je samo gol", rekao je Piksi.

Najavio je promene u sastavu za meč sa Slovenijom.

"Veoma je teško fizički. Moramo da prihvatimo program, a to je četiri utakmce u 10 dana. Vidimo da igrači nisu na stopostotnom nivou, što je normalno. Pokušaćemo da osvežimo tim sa novim imenima", smatra selektor.

Dan nakon poraza Srbije desilo se još nekoliko iznenađujućih rezultata poput ubedljivog poraza Hrvatske od Austrije i Francuske protiv Danske nakon preokreta.

"To se negde i uklapa u naše razmišljanje. Gledajući te rezultate, to se ne razlikuje previše od toga što ja mislim. Prateći stranu štampu vidim da su pojedini selektori i igrači razočarani s obzirom na kalendar. Ovo je vreme odmora i za porodicu. Ne tražimo nikakav alibi, ali su rezultati pokazali da je to negde ono što i mi mislimo. Ovih par dana u razgovorima koje sam imao sa igračima, sve se svodi na iscrpljenost, umor, zasićenje. To je istina. Možete da vidite preko Mitrovića, Tadića, Sergeja i svih ostalih koji su imali ful sezonu. Zato i kažem da rezultate koji će se desiti u ovom periodu ne treba gledati ni kao čudo, ni kao tragediju. Smatram da je to vreme da i neki drugi igrači dobiju šansu. Pa kad me neko pita što stavljam Jovića kada on u Realu ne igra. Pa kako da dobije na samopuzdanju? Ja u njih ne sumnam, jedino me brine psiha i fizika. Što se tehnike tiče ne brinem, igrači shvataju kako treba da igraju i ponašaju se na terenu. Bilo bi sa moje strane suludo da forsiram jedan te isti tim da igra sve ove utakmice. Verovatno će svi dobiti šansu da igraju", izjavio je Stojković.

Istakao je da je zadovoljan kako je njegova ekipa reagovala na poluvremenu meča sa Norveškom.

"Najviše sam zadovoljan pozitivnom reakcijom igrača u svlačionici. Videla se želja, nisu želeli da izgube bez borbe. Ono što rade je stil fudbala koji želimo da igramo. Model iz drugog poluvremena bismo morali da pokažemo protiv Slovenije. Na igračima je da pronađu motiv i poslednji atom snage. Da daju od sebe koliko mogu. Daleko od toga da mislimo da će biti laka utakmica, moramo apsolutno ozbiljno da shvatimo", rekao je Piksi.

Nije isključio mogućnost da Srbija od starta zaigra sa dva napadača kao što je bio slučaj u nastavku prvog meča.

"Ovo je jedna prilika, da posle lošeg starta tražimo mogućnost da se povrati samopouzdanje. Da potvrdimo rejting koji imamo, a pobeda je jedina koja donosi spokojstvo i satisfakciju. Jedna od opcija je igrati sa dva napadača, zašto da ne? Videćemo kako će igrači reagovati. Neki su imali poštedu, a sa drugima smo pokušavali da uigravamo linije. Želimo pobedu uz sav respekt prema Sloveniji, da povratimo ono što smo izgubili protiv Norveške", zaključio je selektor Srbije.

Četiri dana kasnije.8. juna Srbija će igrati na gostujućem terenu protiv Švedske, a u četvrtom kolu ekipa Dragana Stojkovića će 12. juna igrati kao gost protiv Slovenije.