STRAŠNA VEST IZ ŠPANIJE: Trener Real Madrida doživeo infarkt, hitno prebačen u bolnicu

Pablo Laso je u subotu ujutru prebačen u Moraleha bolnicu, posle infarkta, prenosi španska "Marka".

Trenutno je u stabilnom stanju i čekaju se dalji rezultati kako bi se znalo šta dalje.

Užasnu vest je potvrdio i klub koji se oglasio kratkim saopštenjem.

- Real Madrid saopštava da je naš trener Pablo Laso primljen u Univerzitetsku bolnicu Sanitas La Moraleha nakon što je rano danas doživeo infarkt miokarda.

Our thoughts are with Real Madrid Basketball team manager Pablo Laso who has suffered a heart attack today. Get well soon. 🙏 pic.twitter.com/k5pDDElIBt