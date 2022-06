Terzić otkrio šta je zamerio igračima: Dotakao se i Sanoga, a ovo je poručio mladim fudbalerima

Spomenuo je i Mustafu, za kog se interesuje Lalatović da ga dovede na pozajmicu.

Fudbaleri Crvene zvezde su se okupili za novu sezonu i krenuće put Zlatibora gde će odraditi prvi deo priprema.

Pred okupljene novinare je izašao Zvezdan Terzić i otkrio je šta je zamerio igračima.

– Danas kako običaji nalažu, sačekali smo igrače, predočili im očekivanja, rekli smo da se ponavljamo uvek sa pričom, ciljevima, rezultatima… Najteže je ponavljati se sa dobrim rezultatima. Ova sezona je specifična, čeka nas jedna sezona gde možemo dva puta da izborimo plasman u Ligu šampiona. Sada u avgustu, a onda tokom prvenstva i za narednu sezonu. Očekivanja su sve veća iz godine u godinu, što pokazuje i rang lista, sada smo 34. u Evropi, sa mnogo koeficijenata, mi beležimo velike prihode od UEFA i mislim da dugoročno gledano Zvezda neće biti u problemu finansijski. Igrači su svesni da sve zavisi od nas, kratke su pripreme, startujemo već 9. jula sa prvenstvom. Naglasio sam da ne možemo da damo pet ili sedam golova fore Partizanu. Moramo maksimalno da idemo od početka, kvalitet je tu, da ulazimo kao favorit.



Dotakao se i Sanoga i teme o podmlađivanju tima.

– Sanogo ima ugovor do decembra, nema razloga da ne računamo na njega. On ima 33 godine. Razmatrali smo produženje ugovora. Kada smo imali poslednje okupljanje, rekli smo da nam treba podmlađivanje, moramo da mislimo na budućnost Zvezde, znate da ne govorimo o konkretnim imenima igrača, iako razgovaramo i računamo, jer tražimo pozicije. Nismo samo za Ada zainteresovani, mi razmatramo da li možemo da dovedemo i bolja rešenja za manje para. Videćemo, za svaku poziciju imamo više opcija. Na kraju krajeva, mi smo ti koji odlučujemo. Spremni smo da investiramo. Dostigli smo jedan trenutak sada da moramo da napravimo ozbiljan iskorak i kvalitetan. Nije nam žao da investiramo ozbiljan novca, ipak je to pozicija zadnjeg veznog, možda je bolje dati to za špica. Uradili smo veliki posao sa Kangvom i desnog krila, ne mogu da kažem ime dok ne bude zvanično. Dva ozbiljna, mlada igrača. Biće sigurno još dva igrača tu.



Otkrio je i šta će biti sa mladim igračima.

– Planirali smo da svi igrači budu na pripreme, ali spletom srećnih okolnosti oni idu na EP, videćemo koliko će biti tamo dugo. Ima vremena, pratićemo situaciju, prelazni rok je do avgusta. Iako cenimo te igrače, ostaju na pripremama i Đurić i Stanković. Videli ste Lekoviću šta je značilo 15 mečeva u Grafičaru. Mislim da je za mladog igrača važno da igra. To što trenira, ne donosi dobro njemu i timu.

– Mislim da je FSS pogrešio što je ukinio dva bonus igrača. Većina klubova u Srbiji se finansira od strane gradova, a imamo matore igrače u klubovima. Ovo treba da bude liga za mlade, to dugoročno može da donese korist Srbije. Voleo bih da se to poveća na tri, na taj način bi motivisali klubove da ulažu više u njih.



Spomenuo je i Mustafu, za kog se interesuje Lalatović da ga dovede na pozajmicu.

– Pola lige traži da im pošaljemo Mustafu na pozajmicu. Zvao me je i Lalatović, videćemo da li je bolje da ode tamo na pozajmicu ili da bude ovde u Superligi. Prvi deo priprema će biti sa Stankovićem, pa ćemo posle videti šta je bolje.



