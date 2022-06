GRCI REKLI 'KOSOVO JE SRBIJA', A ONDA JE NASTAO HAOS NA STADIONU: Letele baklje, Albanac trčao ka sudiji! (VIDEO)

Fudbaleri reprezentacije Grčke rutinski su na domaćem terenu savladali tim takozvanog "Kosova" sa 2:0 u okviru C divizije Lige nacija. Meč je igran na stadionu u Volosu, a nastao je pravi haos na tribinama.

Na meč je stiglo oko 100 gostujućih navijača, a osim incidenata i čarki na terenu gledali smo i incidente na tribinama. Grci su izviždali himnu takozvanog "Kosova", a na tribinama su imali veliki broj zastava Srbije. Na nekima je pisalo "Kosovo je srce Srbije", što je iznerviralo goste.

Nije sve tu stalo, već je u prvom poluvremenu došlo do gađanja bakljama sa obe strane! Grčki navijači su ubacili baklju na deo tribina gde su bili gosti, a onda su im oni tu istu baklju vratili i tako su se "dobacivali" nekoliko puta. Pogledajte taj incident:

Kosovo fans were attacked with light flares from Greece stands. Images from Kosovo sport reporters in the stadium #GREKOS #UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/80llJRn0ml