SVI SE PITAJU KOJA MJE TAJNA RONALDOVOG IZGLEDA? Fudbalerov nutricionista otkrio šta je 'tajni sastojak' (FOTO)

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo važi za jednog od najspremnijih sportista današnjice. Iako je je zagazio u 38. godinu, Portugalac i dalje izgleda besprekorno i poseduje neverovatnu snagu. Mnogi žele izgledati kao on, to nije nikakva tajna, ali za to je neophodno veliko odricanje.

Ronaldu ništa nije dano i sve što je postigao u svojoj karijeri uspeo je trudom i radom. Ali, pored toga i ishrana je veoma važan faktor, a on tome pridaje veliku važnost.

Fudbaler Mančester junajteda kategorično sledi dijetu kako bi održaosvoju izvrsnu fizičku formu. Jedan od njegovih nutricionista, Đorđo Barone, je otkrio čime se hrani.

- Uvek jede isto. Brokoli, piletinu i rižu. I dva litra vode, naravno izbegava "koka-kolu" - naglasio je jedan od nutricionista i ljudi koji mu pomažu da bude u formi, da izgleda dobro i da uvek bude zdrav i fizički spreman.

On se potom osvrnuo i na njegov pobednički mentalitet.

- Kristijano želi uvek da pobedi. On tera mlade igrače da napreduju. Mislim da je to jako dobra karakteristika. Ali ako neko želi njegovo telo, osim zelenog povrća, morao bi imati i vrhunsku rutinu vežbanja. On te trbušnjake ne radi iz hobija, već zato što svoje telo doživljava kao radni alat. - kaže Barone.

