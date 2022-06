PSŽ od dolaska Mesija prihodovao 700 miliona evra

Predsednik Pari Sen Žermena Naser al Kelaifi izjavio je da je pariski klub prihodovao 700 miliona evra od dolaska argentinskog fudbalera Lionela Mesija u redove francuskog šampiona, prenosi španski sportski list "Marka".

Mesi (35) je prešao prošle godine iz Barselone u Pari Sen Žermen. Argentinski fudbaler je potpisao trogodišnji ugovor sa "svecima" za 110 miliona evra bez premija i bonusa.

Al Kelaifi je izjavio da je PSŽ za manje od godinu dana prihodovao 700 miliona evra. Mesijev dolazak doneo je šampionu Francuske deset novih sponzorskih ugovora.

"Rast koji nam je donela činjenica da je on u klubu ogleda se i u tome što smo za sponzorske ugovore, koji su nam do sada donosili između tri i pet miliona evra godišnje, od prošlog leta dogovorili za pet do osam miliona evra u istom periodu. Jasno je dakle da nije potreban nikakav komentar koliko nam znači Mesijev dolazak", rekao je finansijski direktor PSŽ-a Mark Armstrong.

On je dodao da je PSŽ zaradio i na tržištu kriptovaluta.

Čelnici "svetaca" su naveli da je PSŽ tokom prošle sezone prvi put u istoriji prodao više od miliona dresova.

PSŽ je od dolaska Mesija u klub dobio 15 miliona pratilaca na svim društvenim mrežama, a trenutno ih francuski klub ima oko 150 miliona.

"Više uopšte nema ulaznica za utakmice koje igramo na svom stadionu. Postali smo rekorderi u Evropi po prihodima na stadionu na sam dan meča. Na listama čekanja za obične i VIP ulaznice je osam puta više ljudi nego što je kapacitet Parka prinčeva", rekao je Armstrong.

Mesi je prošle sezone odigrao 34 utakmica i postigao je 11 golova.