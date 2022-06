PREDSEDNIK KLUBA UŠAO NA TEREN, UDARIO SUDIJU - ON PROMENIO ODLUKU: VAR im ni ne treba! SKANDAL kakav fudbal ne pamti! (VIDEO)

Utakmica između Kano Pilarsa i Dakade završen je rezultatom 1:1, a ostaće upamćena po skandalu kakav verovantno nije viđen, barem ne u skorijem periodu.

Kano Pilars je u 31. kolu nigerijskog prvenstva pobedio kao domaćin Dakadu rezultatom 1:0, a predsednik Kanoa, Surajo Jahaja Džambul, uleteo je u teren nakon što su gosti stigli do izjednačenja.

On je bio nezadovoljan zbog primljenog gola, prigovarao je pomoćnom sudiji, a čak ga je i udario pesnicom u glavu.

Na Tviter nalogu nigerijske lige objavljeno je da je Dakada stigla do pogotka u 92. minutu, ali uprkos tome, utakmica je završena rezultatom 1:0.

Mediji u Nigeriji prenose da su glavni i linijski sudija dobili pretnje smrću i da su odlučili da ponište gol kako ne bi imali problem pri odlasku sa stadiona.

DRAMA in Kano:



Kano Pillars Chairman, Alhaji Surajo Yahaya Jambul (On White) PUNCHED the Assistant Referee after Dakkada FC scored a late equalizer.



The goal was later chalked off after the Center Referee consulted the AR that was punched.



SAD 😭@ShehuDikko@LMCNPFL. pic.twitter.com/RYkz1QFuxd