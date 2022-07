Borjan produžio ugovor sa Zvezdom, na Marakani do kraja karijere

Veliki potpis srpskog šampiona.

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan potpisao je novi ugovor sa srpskim šampionom, saznaje Telegraf!

Borjan je imao važeći ugovor do leta 2023. godine, a novim se obavezao da će na Marakani ostati do 2026. godine. S obzirom na to da će tada napuniti 38 godina, nema sumnje da će iskusni čuvar mreže karijeru najverovatnije završiti u crveno-belom dresu.

Uostalom, nikada i nije krio da mu je to jedan od ciljeva.

- Bilo je ponuda, moja želja je da zavšrim karijeru u Zvezdi. Želim da budem legenda kluba. Sve je sada na upravi da li će da me prodaju i kakve planove imaju. Moja i želja moje porodice je da ostanemo ovde. Ovo je moja druga kuća - rekao je Borjan prošle godine.

Kapiten Zvezde je na Marakanu stigao na leto 2017. godine i jedan je od najzaslužniji za novije uspehe kluba. Pet puta je bio prvak Srbije, osvojio je dva Kupa, dva puta je igrao Ligu šampiona, zatim i grupne faze Lige Evrope, kao i noakut fazu pomenutog takmičenja.

