Salihamidžić: Levandovski je sebi zatvorio vrata Bajerna

Sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić rekao je da je poljski fudbaler Robert Levandovski svojim poslednjim izjavama sebi zauvek zatvorio vrata minhenskog kluba, prenose nemački mediji.

Levandovski je pre dva dana izjavio da su ga čelnici Bajerna lagali i istakao da navijači minhenskog kluba ne znaju pravu istinu i razloge zbog kojih je odlučio da pređe u Barselonu.

Poljski fudbaler je pre nedelje prešao u Barselonu uz obeštećenje od 50 miliona evra. Njegove izjave su naljutile rukovodstvo Bajerna.

"Nemam pojma o čemu priča i zašto uopšte to priča nakon svega što se dogodilo. Otac me je učio da kada odeš, to ne radiš tako što ćeš zatvoriti vrata. Na taj način ostavljaš mogućnost da se jednog dana vratiš. A Levandovski ovako samo sebi zauvek zatvara vrata Bajerna", rekao je Salihamidžić.

Levandovski (33) je igrao osam godina za Bajern, a za klub iz Minhena je postigao 344 gola na 375 mečeva.