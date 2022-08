ILIJA STOLICA POSLE PORAZA PARTIZANA NA KIPRU: Potrebno nam je još pojačanja

Katastrofalan start Partizana u novoj sezoni nastavljen je na Kipru.

Crno-beli su posle preokreta poraženi od AEK-a iz Larnake sa 2:1, pa će u Humskoj naredne nedelje morati da pruže mnogo bolju igru za prolaz dalje.

Trener Ilija Stolica, koji u pet utakmica na klupi Partizana ima jednu pobedu, dva remija i dva poraza, ne klone duhom.

"Svako od nas zna koje su obaveze Partizana i šta treba da radimo, to je deo tradicije i odgovornost svakog u klubu. Ono što je važno: prolazimo kroz veliku tranziciju, 14 igrača je napustilo klub, doveli smo šestoricu novih, a novi je trener. Nažalost, neki igrači sa priprema su nas napustili, sve nas je to remetilo i dovodilo do situacija da nikako da uvhatimo mir i stabilnost da bismo pravili rezultat. Ono što je jasno, nismo startovali dobro u prvenstvu, ni blizu rezultata koje moramo da imamo. Verujem da ovi momci imaju kvalitet, potrebno je da dovedemo još nekoliko pojačanja na problematičnim pozicijama, da bismo imali zamene na svim mestima u timu. Splet dosta okolnosti doveo je do ove situacije, ne smemo sad da klonemo, moramo da se trgnemo, da prionemo na posao, da se okrenmo sebi, da na sledećoj utakmici eliminišemo AEK. Evropa bi mogla da bude prekretnica za čitavu sezonu", rekao je Stolica.

Trener Partizana smatra da njegov tim nije zaslužio poraz u Larnaki.

"Nismo izvukli povoljan rezultat, a mislim da smo ga zaslužili. Bilo je kvalitetnih stvari u prvom poluvremenu, koristili smko slabosti u igri AEK-a, ali nismo uspeli da ih kaznimo. Primili smo golove iz prekida, posle drugih lopti, to je na ovom nivou izuzetno kažnjivo. AEK dva gola iz prekida... Ono što je sigurno, vreme jako teško za igru nije nam pogodovalo, morali smo da napravimo neke prinudne izmeme. Prvo poluvreme je gotovo, okrećemo se pripremi revanša. Siguran sam da ova ekipa ima snage da napravi kvalitetan rezultat i eliminiše AEK u Beogradu pred našim navijačima, na našem stadionu. Bez obzira na sve, moramo da se pregrupišemo i zajedno eliminišemo AEK, to je prioritet svih prioriteta".

Autor: