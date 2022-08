SKANDALČINA! REPREZENTATIVAC TUKAO TRUDNU DEVOJKU: ŠUTIRAO JE U STOMAK 2 nedelje pred porođaj! OBJAVLJENE I FOTOGRAFIJE POVREDA (UZNEMIRUJUĆE)

Fudbaler Borusije Dortmund i povremeni nemački reprezentativac Niko Šulc (29) optužen je da je svoju bivšu devojku pretukao i udario nogom u stomak dve sedmice pre porođaja 2020. godine i sada se nalazi pod istragom.

Bivša devojka prijavila ga je za fizički napad, a kako piše Bild sve je dokumentovano putem četa na WhatsAppu, gde je Šulc priznao krivicu i već je obavljen pretres njegove kuće iz koje su uzeti dokazi.

In March 2020, the ex-girlfriend sent pictures to Schulz with bruises. In response, Schulz sent a selfie of him looking sad to "apologise".



🗞 @BILD#BVB pic.twitter.com/HOVEzk1mi1