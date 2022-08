Runi Junajtedu: Ako Ronaldo želi da ide, pustite ga

Najbolji strelac u istoriji Mančester Junajteda Vejn Runi, trenutno trener DC Junajteda u MLS ligi, pozvao je nekadašnji klub da pusti Kristijana Ronalda da napusti Old Traford, ukoliko on to želi.

"Mislim da bi Junajted trebalo da pusti Ronalda da napusti klub. NIje da ne može da igra, on može da igra u bilo kom timu i uvek će davati golove. Mislim da Junajted nije spreman da se bori za titulu, tako da bi cilj trebalo da bude da se izgradi tim koji može da osvoji ligu u naredne tri do četiri godine i nađe novu "devetku". Ten Hagu se mora dati vremena da to uradi", napisao je Runi u kolumni za Tajms.

Runi je za Junajted postigao rekordna 253 gola, a pet godina je činio napadački tandem sa Ronaldom.