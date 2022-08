'IGRAČIMA ĆU PRVO POKAZATI CRVENU LINIJU' Gordan Petrić preuzeo Partizan: Neke stvari neću tolerisati!

FUDBALERI Partizana dobili su novog trenera, Gordan Petrić je danas zvanično preuzeo tu ulogu od Ilije Stolice i na predstavljanju u Humskoj poručio da je situacija vrlo ozbiljna, ali da će dati sve od sebe da pomogne crno-belima, pozavši sve kojima su oni u srcu da učine isto.

Grdan Petrić je obraćanje započeo sledećim rečima:

- Fudbalski klub Partizan sutra (na gostovanju Mladosti GAT, od 19.30) ima jednu bitnu utakmicu i sve misli su ka njoj usmerene - rekao je novi trener crno-belih odmah pustio novinare da oni svojim pitanjima "skroje" konferenciju za štampu.

A prvo je bilo koji mu je bio motiv da prihvati poziv Partizana u ovom trenutku:

- Imao sam u dva navrata priliku da preuzmem Partizan, ali to se tada nije desilo. Trenutno sam u kategoriji trenera kojima je mogao da bude upućen poziv u ovom trenutku i odlučio sam da ga prihvatim. Ono što mogu da kažem to je da je teška situacija, kao što svi znate, ali, jednostavno, kada se treneri pozivaju u neki klub, to je zbog nekih situacija kao što je u Partizanu. Tu sam da pomognem Partizanu i nadam se da to mogu da uradim. Vreme će pokazati.

O stanju ekipe...

- Svako od nas vidi drugačije fudbal, ali ono što je najbitnije da se s tim momcima upoznam na terenu. Dosta znam iz vremena kada sam bio s Batom Mirkovićem, ali i da se oni sada upoznaju s mojim radom. Nemam mnogo vremena sada i ne mogu da izmišnjam toplu vodu, da tako kažem, nego da pokušam da dignem atmosferu što se tiče igara na terenu i da pokušam da igračima prenesem da rade ono što mogu da rade u ovom trenutku. Kako vreme bude prolazilo, biće više prilike da se implementira nešto što zamislim.

Primarni cilj?

- U glavi sam postavio stvari tako da idemo od utakmice do utakmice, ali i da momci uživaju u igri, koliko je to moguće. I, da malo unapred gledamo, da se polako ljudi vraćaju na stadion. Ne samo navijači, nego svi bivši igrači, da pokušaju da pomognu fudbalskom klubu Partizan i igračima, a tako će možda neko i meni pomoći. Ne mislim tu samo na stručni štab... Mi smo 2007, neki bivši igrači, došli u klub, ali ne mislim tu sada samo na to, nego da ljudi prosto dođu, da se okupe, da se bude uz Partizan. Ima toga i na starim snimcima, govorio sam odavno, da je Partizan klub svih nas, bivših i sadašnjih, moja želja je da se to aktivira, ako je ikako moguće.

Šta će prvo reći igračima?

- Prvo ću im reći da se zna gde je moja crvena linija u nekom vođenju fudbalskog tima Partizan, a i gde je njihova crvena linija. Tu neke stvari ja neću tolerisati. Ne kažem da sam video da takve stvari postoje, ali mora da Partizan bude prepoznatljiv i po igri, ali i po ponašanju - naglasio je Gordan Petrić.

On je još dodao da bi voleo da ima dva nova igrača u sredini terena, usled nedavnih odlazaka fudbalera koji tu nastupaju, ali da pre svega treneri treba da vode računa o mogućnostima samog kluba, a onda je upitan da li je uprava od njega postavila neki određen cilj:

- Pa, opet kažem, ljudi znaju moj karakter, ponašanje, da sam non-stop prisutan na ovom stadionu od trenutka kako sam završio karijeru. Nisu to bili nikakvi uslovi, samo su pitali da li ja to želim da radim, da li mogu da eventualno izvučem Partizan iz ove krize i rekao sam da mogu. Provlače se i neki komentari, a malo sam ih čitao... Znate, ja nisam ni "čovek uprave", ni "čovek Žarka Zečevića", ni ovih ili onih. Ja sam njihov prijatelj, bivši igrač, bivši funkcioner, sadašnji trener koji ima svoju priču.

A današnju priču pred predstavnicima medija, počeo je da privodi kraju sledećom konstatacijom:

- Ne mislim da sam vatrogasac. Deveti jesmo, ali sigurno ćemo biti bolji. Mislim da Stolica nije imao sreće u nekim utakmicama, jednostavno se tako složilo. Svako od nas ima neko svoje viđenje onog što sledi, ali ja sam staložn, rasterećen, miran, verujem u to što ću pokušati da uradim sa saradnicima. Ali, nisam samo bitan ja, već i ljudi koji rade u klubu, i navijači koji sede kod kuća i oni koji dolaze na utakmice. Tako da ja mirno ulazim u ovaj posao, pa ćemo videti šta će biti - naglasio je Gordan Petrić.

Petrić je rođen 30. jula 1969. godine u Beogradu, kao defanzivac je najpre igrao za OFK Beograd, a onda od 1989. do 1993. za Partizan sa kojim je osvojio jednu titulu i dva Kupa SR Jugoslavije.

Nastupao je zatim za Dandi junajted, Rendžers, Kristal Palas, AEK iz Atine i Harts, a potom se od 2013. posvtio trenerskom poslu.

Vodio je ekipe Bežanije, Sinđelića, Zemuna, Čukaričkog, Rada, AEL-a i, 2020, Gorice.

Zašto je došlo do rastanka sa Ilijom Stolicom?

Što se tiče meča sa AEK-om, Partizan je dva puta imao vođstvo, ali je dozvolio Kipranima da se vrate u život, ali nije samo to bilo presudno za rastanak sa dosadašnjim šefom stručnog štaba.

Kada se spustila zavesa na susret sa Kipranima, ispostavilo se da Partizan ni posle 450 minuta takmičarskog fudbala ne zna za trijumf - poslednju i jedinu pobedu ove sezone crno-beli su ostvarili na startu Superlige protiv Javora (4:0) u Ivanjici, pre više od mesec dana.

