ISMEVAO SRBINA, SAD MU SE CELA ENGLESKA SMEJE: Aleksandar Mitrović video kako ga rival provocira, pa izveo odgovor za sva vremena (VIDEO)

Podsetimo, rekorder srpske reprezentacije po broju golova u dresu nacionalnog tima dao je u prethodnoj sezoni Čempionšipa čak 43 pogotka na 44 odigrana meča. A sa "terorom" rivala na Ostrvu nastavio je i premijerligaškom društvu - dvaput je zatresao mrežu Liverpula, a posle promašenog penala protiv Vulverhemptona, dao je gol i u drami sa Brentfordom.

Ta luda završnica imala je jednu scenu zbog koje se sada dobar deo engleske fudbalske javnosti smeje.

Naime, Fulam je poveo sa 2:0 posle samo dvadeset minuta igre, Rid i Palninja su se za to pobrinuli, a onda su kola domaćih krenula nizbrdo. Najpre je pred sam kraj prvog poluvremena Norgard prepolovio zaostatak, a onda se desio možda i ključni detalj na ovom meču.

Igrao se 71. minut kada je Ivan Toni poravnao na 2:2, pa rešio da provocira srpskog asa: trčao je i gestikulirao rukom, baš kao što to Mitrović radi.

Aleksandar Mitrović je gledao svog rivala, a onda se posvetio onome što najbolje radi.

Davanju golova.

He thought he was him 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @ivantoney24 https://t.co/xafUOl2z7p pic.twitter.com/fvMxgPiCTo