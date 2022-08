KAPITEN PARTIZANA PRED VEČITI DERBI: Urošević otkrio najdraži gol protiv Zvezde

Kapiten Partizana, Slobodan Urošević, prokomentarisao je situaciju pred 168. "večiti" derbi. Ovo je njegova analiza predstojeće utakmice.

- Ne znam da li je najlepši, ali, meni je najdraži gol s Marakane…Zbog Borjana…- rekao je Urošević.

Fudbaleri Hamruna su stvorili mnogo prilika protiv crno-belih, pa mnoge zanima kako će to da izgleda protiv Crvene zvezde.

- Slažem se da je tako. Ali i pre se pričalo pred neke od derbija da će da bude 2, 3, 4, 5 razlike, pa nije bilo tako. Derbi je specifična utakmica: da li si u lošoj poziciji, ili u najboljoj, da li imaš najbolje igrače, ili ne.... totalno je drugačija utakmica i mislim da nema izrazitog favorita. Opet, i te šanse koje nam je stvorio Hamrun zabrinjavaju... Dali smo i mi dosta golova... Mada se slažem da moramo da poradimo na nekim stvarima i da budemo maksimalno skoncentrisani. Na Malti smo dozvolili sebi da napravimo dva penala u poslednjih deset minuta i da pokvarimo ono što smo stvorili do tada. To nije smelo da se dogodi - poručio je on.

Odbrana crno-belih je dosta osporavna ove sezone.

- Treba da korigujemo neke stvari, razmak između linija, ali, fali nam i samopouzdanja, dobre energije. Kad se to vrati, i odbrana će biti utegnutija - rekao je Urošević.

Grobari se nadaju da će Urošević i u sredu zatresti mrežu "večitog" rivala.

- Voleo bih to, nema lepše utakmice od derbija za postizanje gola! Ali, nije bitno uopšte da li ću dati gol ja, ili Rikardo, neko treći... važno je samo da ostvarimo pozitivan rezultat i ako možemo da se vratimo u trku za titulu -naveo je on.

Kapiten Partizana ističe da ima još da se igra do kraja prvenstva i da su preokreti mogući.

- Puno toga ima! Ima mnogo da se igra. Ali, ako se ne uzme trofej sezona se smatra neuspešnom Prošli put smo igrali i osminu finala Lige konferencije, u prvenstvu smo osvojili 100 bodova, ali, opet se sezona smatrala neuspešnom. I ako budemo drugi u ovoj sezoni, uprkos igranju kvalifikacija za Ligu šampiona, bez osvojenog trofeja, sezona će se oceniti neuspešnom. Veliku satisfakciju donosi prvo i drugo mesto... Borićemo se, ima još puno da se igra - zaključio je Urošević.