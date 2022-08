PARTIZAN PRODAO SADIKA: Bivši golgeter karijeru nastavlja u Real Sosijedadu

Istakao se golovima i pomogao klubu da stigne do Primere, a sebe je preporučio jačim i bogatijim španskim klubovima.

Kako prenosi čuveni insajder Fabricio Romano, Sadik će preći za 25 miliona evra, što uključuje sve bonuse, deo dogovora je i 15 posto od dalje prodaje.

Od svega toga 10 odsto ide crno-belima, pošto je to bila jedna od klauzula prilikom prodaje u Almeriju. To znači da bi u Humsku trebalo da stigne oko 2,5 miliona evra.

Nigerijski napadač biće zamena za Aleksandera Isaka koji je iz Sosijedada otišao u Njukasl za neverovatnih 70 miliona evra. Partizan je zahvaljujući raznim klauzulama do sada na njegovom transferu inkasirao oko devet miliona evra, suma će premašiti zbir od 10 miliona.

Umar Sadiq will undergo medical tests in the next hours as new Real Sociedad player. Deal worth €25m add-ons included plus 15% sell-on clause, full agreement set to be signed with Almeria. ⚪️🔵🇳🇬 #RealSociedad



Alexander Isak replacement, coming. pic.twitter.com/LFAfXZ1NUS