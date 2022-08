KATASTROFA SRBIJE NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Delfini potpuno razbijeni u VATERPOLO KLASIKU! Mađarska ubedljivo pobedila u Splitu

Protivnik ekipe Dejana Savića bila je Mađarska koja je potopila Delfine rezultatom 7:16 (2:3, 0:4, 2:4, 3:5).

Srbija je tako ostala bez šansi da osvoji prvo mesto u grupi D i obezbedi direktan plasman u četvrtfinale.

Tok meča:

III četvrtina:

8. minut 4:11 - Neverovatno... Strahinja Rašović je propustio veliku priliku da postigne peti gol za Srbiju na ovoj utakmici, a onda iz kontre Mađari dolaze do novog pogotka.

6. minut 4:10 - Treći gol Konarnika na ovom susretu. Na drugoj strani, naši igrači još jednom ne koriste igrača više.

5. minut 4:9 - Dva vezana gola naših vaterpolista prvi put na ovom meču. Luka Pljevančić smanjuje zaostatak Delfina.

4. minut 3:9 - Posle dužeg perioda evo i gola Srbije, postigao ga je Radomir Drašović.

3. minut 2:9 - Upisao se u listu strelaca i Silard Jansik, definitivno nije ovo veče naše ekipe.

2. minut 2:8 - Ni treća četvrtina nije počela dobro. Počela je pogotkom Konarika.

II četvrtina:

7. minut 2:6 - Traje problem kod ekipe Dejana Savića sa realizacijom. Bliži se kraj druge četvrtine, a Srbija je još uvek bez gola u tom delu. To Mađarska kažnjava, Adam Nađi je postigao prvi gol na utakmici.

4. minut 2:5 - Opet kontranapad... Tri gola prednosti za Mađarsku, strelac je opet Manerč.

3. minut 2:4 - Idu Mađari na dva gola razlike, nakon što su iskoristili igrača više. Strelac četvrtog gola bio je Kristijan Manerč.

