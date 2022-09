GLEDAĆETE ME JOŠ NA TERENU! Ronaldo ima 37 godina i ne planira da ide u penziju

Fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo izjavio je da želi da igra za reprezentaciju Portugalije i na Evropskom prvenstvu 2024. godine, koje će biti održano u Nemačkoj, prenose britanski mediji.

Kristijano Ronaldo je rekao da mu Svetsko prvenstvo u Kataru ove godine neće biti poslednje veliko takmičenje u karijeri.

- Moj put nije gotov. Biću deo Mundijala, a želim i na EP 2024. Gledaćete me još neko vreme - izjavio je portugalski reprezentativac, koji ima 37 godina!

Ronaldo će u februaru 2023. napuniti 38 godina. On je za reprezentaciju Portugalije odigrao 189 mečeva i postigao je 117 golova, a sa nacionalnim timom osvojio je EP 2016. godine.

Inalče, Junajted je u četvrtak uveče na gostujućem terenu pobedio Šerif iz Tiraspolja sa 0:2, a Ronaldo je u 39. minutu postigao gol iz jedanaesterca. To je bio njegov 699. gol u klupskim takmičenjima, ali prvi u Ligi Evrope. On je veći deo leta proveo pokušavajući da ode sa Old Traforda, propustio je pripreme i u utakmice je uglavnom ulazio sa klupe, a njegov trener Erik ten Hag rekao je da Portugalac polako ulazi u fizičku formu.

- To se moglo očekivati kada propustite pripreme, zbog čega je morao da radi zaista naporno kako bi se vratio pravu fizičku formu. Kada se vrati u formu postizaće više golova. Mislim da je potpuno posvećen ovom projektu i potpuno je posvećen ovom timu, potpuno je uključen - rekao je Ten Hag britanskim medijima.

- Vidite i veze oko njega, a on takodje gradi veze i zadovoljan sam time - dodao je holandski trener.