Bejl: Biću spreman za Svetsko prvenstvo, imam plan

Fudbaler Los Anđelesa i reprezentativac Velsa Geret Bejl izjavio je da će biti spreman za predstojeće Svetsko prvenstvo, prenose američki mediji.

Bejl (33) je u letnjem prelaznom roku napustio Real i prešao u Los Anđeles, a za američki klub nastupio je na 11 mečeva, ali nijednu utakmicu nije odigrao svih 90 minuta.

"Naravno da želim da igram ceo meč, međutim, to je proces, moram da dostignem formu za to, jer sam premalo puta to radio poslednjih nekoliko godina", rekao je Bejl.

Vels će na Svetskom prvenstvu biti u grupi B sa Engleskom, Iranom i selekcijom SAD-a.

"Najvažnija stvar je da iz nedelje u nedelje budem sve bolji i sve spremniji. Verujem da će mi to biti dovoljno da pomognem Los Anđelesu i da budem spreman za Mundijal. Imamo plan po kojem radim. Ne mogu mnogo toga odmah, moram da budem pametan i da postupno sebe spreman za najvažniji deo godine", zaključio je Bejl.

Svetski šampionat igra se u Kataru od 20. novembra do 18. decembra.