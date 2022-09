Hrvati se hvale "najimpresivnijim nizom pobeda u istoriji"

Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je sinoć u Zagrebu Dansku sa 2:1 u A Ligi nacija, a bio je to treći uzastupni trijumf izabranika selektora Zlatka Dalića nad rivalima u Grupi 1.

Dovoljno da portal Index.hr proglasi "najimpresivniji niz pobeda u istoriji", a kao obrazloženje navodi se činjenica da su Hrvati upisali tri pobede zaredom nad selekcijama koje su u top 10 na FIFA rang listi (Francuska je četvrta, a Danska na 10. mestu).

"Kockasti" su niz započeli u Kopenhagenu protiv Danske (1:0), zatim su savladali Francusku u Parizu identičnim rezultatom, a priču su zaokružili juče novim trijumfom nad Skandinavcima.

Hrvatska u poslednje kolo i duel protiv Austrije u Beču 25. septembra u 20.45 ulazi kao lider Grupe 1 A Lige nacija sa 10 bodova i pobeda joj garantuje plasman u plej-of, jer drugoplasirana Danska ima bod manje.

"Sada smo najmanje drugi, što je dobro za žreb kvalifikacija za EVRO. Ostvarili smo taj cilj. Liga nacija me do sada frustrirala, uvek smo se borili za opstanak, a sada imamo priliku nešto da napravimo. Zašto sad ne učiniti sve da se plasiramo na fajnal for. Bilo bi to sjajno pre Svetskog prvenstva. Momci veruju, imamo sjajan ambijent u reprezentaciji", izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, a preneli brojni hrvatski mediji.